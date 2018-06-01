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Вышинский отказался от гражданства Украины и попросил Путина о защите

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский на заседании суда в пятницу, 1 июня, заявил, что отказывается от украинского гражданства. Также он попросил защиты у президента России Владимира Путина. 

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«Прошу принять все необходимые меры для моего скорейшего освобождения, а также для предоставления мне правовой защиты», — заявил Вышинский на заседании, где рассматривается протест на выбранную ранее меру пресечения, передает «РИА Новости».

Журналист также отметил, что больше не считает себя гражданином Украины — только гражданином Российской Федерации. Вышинский надеется, что это поможет «прекратить безосновательное давление на него и его друзей». 

Отдельно он поблагодарил международное сообщество за поддержку и выразил уверенность в том, что это помогло не только ему, но и его коллегам.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали Вышинского недалеко от его дома 15 мая. Через два дня журналисту предъявили обвинение в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик на востоке Украины, после чего он был арестован на два месяца.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что задержание Вышинского — это «бандитское нападение». Также он потребовал немедленно освободить журналиста.

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