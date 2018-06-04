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Кремль не комментирует возможность обмена Сенцова на осужденных на Украине граждан РФ

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался от комментариев о возможности обмена режиссера Олега Сенцова на 23 осужденных на Украине граждан РФ.

«Я не могу ответить на ваш вопрос. Есть специальная группа, которая этим занимается. Также с украинской стороны этими вопросами занимается господин [Виктор] Медведчук», — сказал он.

Ранее вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Киев готов провести обмен 23 осужденных россиян на украинских граждан, передает ТАСС

Украинец Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Также был осужден на 10 лет его помощник Александр Кольченко, еще два фигуранта дела получили по семь лет заключения.

16 мая 2018 года Сенцов, отбывающий наказание в колонии в Ямало-Ненецком округе, объявил голодовку.

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