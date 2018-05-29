Песков опроверг информацию об обмене Вышинского на Сенцова
Вопрос об обмене главы портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание по серьезному обвинению, никто не поднимал. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вопрос об обмене никто не инициировал. Президент четко сказал, что он (Сенцов) осужден, он отбывает наказание. Он осужден за участие в подготовке теракта. Это очень серьезное обвинение», — сказал он.
Песков добавил, что Вышинский обвиняется в госизмене за свою профессиональную деятельность, а это другая ситуация и ранее президент РФ Владимир Путин как раз и обратился с просьбой, говоря о таких случаях, как Сенцов, не забывать такие случаи, как с Вышинским.
При этом пресс-секретарь затруднился ответить, была ли у кого-то инициатива по обмену Вышинского на Сенцова.
Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Также был осужден на 10 лет его помощник Александр Кольченко, еще два фигуранта дела получили по семь лет заключения.
15 мая Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в редакции «РИА Новости Украина» в Киеве. В этот же день у подъезда своего дома был задержан глава портала Кирилл Вышинский, а спустя два дня ему предъявили обвинение в госизмене. Журналиста арестовали на два месяца.
С предложением обменять Сенцова на Вышинского выступила СБУ 24 мая. До это с таким же пожеланием выступила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.