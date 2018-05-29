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Песков опроверг информацию об обмене Вышинского на Сенцова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Вопрос об обмене главы портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание по серьезному обвинению, никто не поднимал. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Вопрос об обмене никто не инициировал. Президент четко сказал, что он (Сенцов) осужден, он отбывает наказание. Он осужден за участие в подготовке теракта. Это очень серьезное обвинение», — сказал он.

Песков добавил, что Вышинский обвиняется в госизмене за свою профессиональную деятельность, а это другая ситуация и ранее президент РФ Владимир Путин как раз и обратился с просьбой, говоря о таких случаях, как Сенцов, не забывать такие случаи, как с Вышинским.

При этом пресс-секретарь затруднился ответить, была ли у кого-то инициатива по обмену Вышинского на Сенцова.

Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Также был осужден на 10 лет его помощник Александр Кольченко, еще два фигуранта дела получили по семь лет заключения. 

15 мая Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в редакции «РИА Новости Украина» в Киеве. В этот же день у подъезда своего дома был задержан глава портала Кирилл Вышинский, а спустя два дня ему предъявили обвинение в госизмене. Журналиста арестовали на два месяца.

С предложением обменять Сенцова на Вышинского выступила СБУ 24 мая. До это с таким же пожеланием выступила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

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