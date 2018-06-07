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Путин надеется на помощь международных организаций в освобождении Вышинского

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Фото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин выразил надежду, что освобождения руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского удастся добиться в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

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«Здравый смысл должен восторжествовать на Украине, и надеюсь, что мы добьемся освобождения российского журналиста, в том числе и под давлением международных организаций, от которых так или иначе сегодня украинские власти зависят», — сказал Путин в ходе «прямой линии».

15 мая Вышинскогo задержали у подъезда его дома в Киеве. В тот же день в офисе «РИА Новости Украина» и квартирах некоторых сотрудников агентства были проведены обыски. 17 мая суд в Херсоне, куда доставили журналиста, арестовал его на два месяца по обвинению в госизмене. Главе информагентства грозит до 15 лет лишения свободы.

1 июня журналист сообщил об отказе от украинского гражданства и попросил защиты у президента России Владимира Путина.

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