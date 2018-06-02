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На Украине прокомментировали ходатайство Вышинского о выходе из гражданства

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Фото: РИА Новости
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Глава «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский не сможет выйти из украинского гражданства до окончания судебного процесса против него, заявили в пятницу, 1 июня, в государственной миграционной службе Украины.

В ведомстве отметили, что пока не завершится судебный процесс, выход из гражданства Украины невозможен.

1 июня Вышинский, обвиняемый в госизмене, в суде заявил о том, что отказывается от гражданства Украины, и попросил защиты у президента России Владимира Путина.

15 мая украинские силовики провели обыски в агентстве «РИА Новости Украина» в Киеве. Помимо этого, сотрудники СБУ рано утром задержали главу портала Кирилла Вышинского. Журналисту предъявили обвинение в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик на востоке Украины.

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