Генерал СБУ возглавит администрацию Донецкой области

Должность главы Донецкой областной военно-гражданской администрации займет генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Куц, рассказал бывший губернатор области Павел Жебривский в эфире «5 канала».

Он пояснил, что кандидатуру Куця скоро должен утвердить президент Украины Петр Порошенко.

Сам Жебривский, который является сторонником военного разрешения конфликта в Донбассе, занимал свой пост с июня 2015 года. Политик назвал годы в губернаторском кресле невероятно тяжелыми, но насыщенными и интересными.

По его словам, во время своей работы ему удалось начать развивать ряд проектов, а также разработать концепцию формирования «единого украинского культурного пространства».

Его наградили орденом князя Ярослава Мудрого V степени за многолетнее добросовестное служение украинскому народу.

Прежнее название Донецкой областной военно-гражданской администрации — ​местная государственная администрация Донецкой области. До начала вооруженного конфликта в Донбассе она располагалась в Донецке, затем ее переместили в Мариуполь, а с 2014 года здание обладминистрации располагалось в Краматорске.



Сейчас в здании местной администрации в Донецке располагается правительство самопровозглашенной ДНР.



