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Генерал СБУ возглавит администрацию Донецкой области

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Фото: youtube.com
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Должность главы Донецкой областной военно-гражданской администрации займет генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Куц, рассказал бывший губернатор области Павел Жебривский в эфире «5 канала».

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Он пояснил, что кандидатуру Куця скоро должен утвердить президент Украины Петр Порошенко. 

Сам Жебривский, который является сторонником военного разрешения конфликта в Донбассе, занимал свой пост с июня 2015 года. Политик назвал годы в губернаторском кресле невероятно тяжелыми, но насыщенными и интересными.

По его словам, во время своей работы ему удалось начать развивать ряд проектов, а также разработать концепцию формирования «единого украинского культурного пространства».

Его наградили орденом князя Ярослава Мудрого V степени за  многолетнее добросовестное служение украинскому народу. 

Прежнее название Донецкой областной военно-гражданской администрации — ​местная государственная администрация Донецкой области. До начала вооруженного конфликта в Донбассе она располагалась в Донецке, затем ее переместили в Мариуполь, а с 2014 года здание обладминистрации располагалось в Краматорске.

Сейчас в здании местной администрации в Донецке располагается правительство самопровозглашенной ДНР.

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