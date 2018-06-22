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Москалькова пожаловалась на невозможность посетить Вышинского 23 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова до сих пор не получила разрешение на посещение россиян в СИЗО на Украине.

По ее словам, по этой причине посетить руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского 23 июня не получится, сообщает «РИА Новости».

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В то же время Москалькова попросила уполномоченного по правам человека Украины Людмилу Денисову провести ее к Вышинскому и отметила, что закон позволяет местному омбудсмену взять в СИЗО иностранного гостя.

Также Москалькова пообещала еще раз запросить у ФСИН информацию о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова из-за сообщений в СМИ о его плохом самочувствии.

В августе 2015 года суд приговорил задержанного в Крыму Сенцова к 20 годам колонии строгого режима за создание на территории полуострова террористического сообщества.

Вышинского обвиняют в госизмене. Суд арестовали его на два месяца 17 мая. Журналист не признал своей вины, но апелляцию на его арест отклонили.

Президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко согласовали посещение омбудсменами заключенных на территориях двух стран. В список для посещений вошли 34 фамилии.

21 июня стало известно об отмене запрета на въезд на Украину для Москальковой. Также 21 июня Киев получил от МИД России ноту с просьбой содействовать визиту российского омбудсмена к 50 россиянам, заключенным на Украине.

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