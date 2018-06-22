Киев получил от МИД РФ просьбу о визите Москальковой к 50 россиянам на Украине

Киев 21 июня получил ноту от МИД РФ с просьбой содействовать визиту уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой к 50 россиянам, заключенным на Украине. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова в эфире «Громадське ТВ».

Денисова 15 июня без согласования с российской стороной приехала в Салехард, чтобы посетить осужденного за подготовку теракта украинского режиссера Олега Сенцова. Позже она заявила, что ее не пустили в исправительное учреждение. Затем Денисова не смогла попасть во Владимирский централ к осужденному украинцу Николаю Карпюку. Отмечалось, что визит также был не согласован с российской стороной. Позже сообщалось, что поездки к украинским заключенным предполагалось организовать после 22 июня.

18 июня представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что неудачная попытка украинского уполномоченного по правам человека посетить осужденных в России украинцев не свидетельствует о срыве договоренностей президентов РФ и Украины.

9 июня российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко согласовали посещение омбудсменами заключенных на территориях двух стран. В список для посещений первоначально вошли 34 фамилии. Ожидалось, что Москалькова отправится на Украину 18 июня.

21 июня стало известно, что Порошенко отменил для Москальковой запрет на въезд на Украину, который она получила из-за незаконного, по мнению Киева, посещения Крыма.