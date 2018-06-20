Песков рассказал о сверке омбудсменами Украины и РФ списков осужденных

Омбудсмен Украины Людмила Денисова и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова верифицируют списки осужденных, которых будут посещать, рассказал 20 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Идет верификация списков. Кроме того, насколько нам известно, омбудсмены обсуждают, как они будут посещать — синхронно, не синхронно, одновременно. Эти обсуждения приводят к тому, что время затягивается», — приводит «РИА Новости» слова представителя Кремля.

Ранее Денисова в эфире украинского СМИ обвинила российскую сторону в затягивании согласования «дорожной карты» для посещения заключенных.

В свою очередь, Песков заявил, что работа по посещению заключенных ведется, хотя это и нелегкий процесс. В частности, он отметил накладки с перемещениями Денисовой из-за погодных условий.

Ранее украинский омбудсмен назвала в письме к Москальковой Владимира Балуха, Олега Сенцова, Станислава Клыха и Александра Кольченко в числе четырех заключенных украинцев, которых она хочет посетить в России в первую очередь.

Москалькова 19 июня сообщила, что им с украинской коллегой удалось выработать и утвердить «дорожную карту», основанную на принципах взаимности, синхронности посещения заключенных. По ее словам, они обменялись списками граждан из 34 фамилий, которых хотели бы посетить в местах лишения свободы на Украине, и обговорили график взаимных визитов.

9 июня Путин и его украинский коллега Петр Порошенко договорились по телефону о посещении омбудсменами заключенных в обеих странах.