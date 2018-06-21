Москалькова рассказала об отказе консулу России в посещении Вышинского

МИД Украины отказал российскому консулу в посещении главы портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в СИЗО города Херсона.

Об этом 21 июня заявила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, сообщает «Интерфакс».

Омбудсмен подчеркнула, что украинского консула ранее допустили к заключенному колонии в Омске Дмитрию Штыбликову, у которого двойное гражданство.

Вышинского обвиняют в госизмене. Суд арестовали его на два месяца 17 мая. Журналист не признал своей вины, но апелляцию на его арест отклонили.

Москалькова 21 июня заявила, что запросила разрешения у руководства Федеральной службы исполнения наказаний посетить вместе с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой осужденного в России украинского разведчика Романа Сущенко.

21 июня президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко, в котором тот попросил президента РФ обеспечить доступ украинского омбудсмена к режиссеру Олегу Сенцову и другим украинским заключенным.

Предыдущий телефонный разговор лидеры двух стран провели 9 июня.