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Москалькова рассказала об отказе консулу России в посещении Вышинского

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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МИД Украины отказал российскому консулу в посещении главы портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в СИЗО города Херсона.

Об этом 21 июня заявила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, сообщает «Интерфакс».

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Омбудсмен подчеркнула, что украинского консула ранее допустили к заключенному колонии в Омске Дмитрию Штыбликову, у которого двойное гражданство.

Вышинского обвиняют в госизмене. Суд арестовали его на два месяца 17 мая. Журналист не признал своей вины, но апелляцию на его арест отклонили.

Москалькова 21 июня заявила, что запросила разрешения у руководства Федеральной службы исполнения наказаний посетить вместе с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой осужденного в России украинского разведчика Романа Сущенко.

21 июня президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко, в котором тот попросил президента РФ обеспечить доступ украинского омбудсмена к режиссеру Олегу Сенцову и другим украинским заключенным.

Предыдущий телефонный разговор лидеры двух стран провели 9 июня.

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