Москалькова попросила генсека Совета Европы помочь с экстрадицией Ярошенко

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда помочь ей с вопросом помилования или экстрадиции россиянина Константина Ярошенко, который находится в американской тюрьме.

В ходе встречи, состоявшейся в Москве 20 июня, российский омбудсмен рассказала дипломату о том, что уже обращалась к президенту США с просьбой о помиловании гражданина РФ, но пока не получила внятного ответа. В этой связи Москалькова попросила поддержать ее инициативу, сообщает «РИА Новости».

«Я готов всегда сделать, что от меня зависит, чтобы помочь людям, но США не член Совета Европы, поэтому для меня это трудный вопрос», — ответил Ягланд.

В 2011 году американский суд приговорил Ярошенко к 20 годам тюрьмы за якобы подготовку и доставку на американскую территорию крупной партии наркотиков. В апреле 2016 года ему отказали в пересмотре меры пресечения. Россиянин неоднократно жаловался на дискриминацию и плохие условия содержания в тюрьме.