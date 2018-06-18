Ярошенко встретится с семьей спустя семь лет

Родные российского летчика Константина Ярошенко, приговоренного в США к 20 годам лишения свободы, навестят его летом 2018 года. Отбывающий срок в американской тюрьме гражданин РФ впервые за семь лет увидит жену и дочь. Об этом «Известиям» рассказала супруга заключенного Виктория, отметив, что в пятницу ее мужа перевели в федеральное исправительное учреждение «Данбери» в штате Коннектикут.

Последний раз Константин Ярошенко виделся со своей семьей в начале 2011 года в Соединенных Штатах, куда его доставили из Либерии американские спецслужбы. Как сообщила «Известиям» Виктория Ярошенко, сейчас она вместе с дочерью ожидает получения визы для поездки в США.

— Мы уже прошли собеседование в американском посольстве в Москве и должны вскоре получить разрешение на въезд в страну. В Америку мы планируем поехать этим летом — на месяц, а может, и больше. Всё зависит от средств, которыми мы будем располагать. Их недостаток, собственно, и был главной причиной, по которой мы не могли поехать раньше, — рассказала Виктория Ярошенко.

Она также добавила, что не видела супруга более семи лет, и надеется, что приезд родных даст ему силы для преодоления сложной жизненной ситуации. Особенно — после того, как руководство тюрьмы «Форт-Дикс» (Нью-Джерси), где он находился долгое время, приняло решение перевести россиянина в тюрьму, расположенную в другом штате.

— Мы очень ждем встречи. В Америке мы будем жить в Нью-Йорке. В пятницу в 12:00 Константина перевели в федеральное исправительное учреждение «Данбери» в Коннектикуте, — сказала Виктория Ярошенко. — Но мы рады, что сможем быть рядом с Константином в момент, когда ему будет нужно адаптироваться к другой среде, привыкнуть к новым людям и правилам.

30 апреля Константина Ярошенко поместили в изолятор тюрьмы «Форт-Дикс» якобы из-за стычки с другим арестантом. Почти через два месяца, 22 мая, россиянин узнал от начальника карцера о намерениях руководства перевести его в другое пенитенциарное учреждение «ради его безопасности». При этом Виктория Ярошенко неоднократно отмечала, что происходящее с ее мужем могло быть частью спланированной провокации с целью избавиться от него. По ее словам, за всё время пребывания в американской тюрьме у Константина никогда не было проблем с другими заключенными.

Посольство РФ в США после получения информации о переводе российского гражданина заявило, что дипломатические сотрудники продолжат навещать Константина Ярошенко и оказывать ему всю необходимую помощь. Москва изначально пыталась всеми силами содействовать его возвращению на родину. Ранее в МИД России «Известиям» заявили, что ситуация с Константином Ярошенко, Виктором Бутом и другими осужденными в США гражданами РФ — вопиющий пример беззакония американских властей.

— Они были схвачены в третьих странах, насильно вывезены в США и там за отказ признать какую-либо вину приговорены к колоссальным срокам тюремного заключения. Наша позиция многократно высказывалась официальными представителями: считаем их незаконно похищенными американскими спецслужбами российскими гражданами, а судебные вердикты — ангажированными и несправедливыми, — сказали «Известиям» в российском внешнеполитическом ведомстве.

Российский летчик Константин Ярошенко был похищен американскими спецслужбами в Либерии и переправлен в CША в мае 2010 года. Власти страны обвинили его в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии кокаина. Он стал первым россиянином, которого спецслужбы США похитили на территории третьей страны. После ареста Константин Ярошенко подвергся жестоким пыткам и избиениям, о чем свидетельствуют задокументированные показания сотрудников либерийских правоохранительных органов и очевидцев произошедшего. «Известия» неоднократно сообщали о различных формах давления на россиянина со стороны персонала тюрьмы «Форт-Дикс».