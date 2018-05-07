Ярошенко попрощался с семьей

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летний срок в американской тюрьме «Форт-Дикс», в телефонной беседе с женой Викторией сказал, что может быть это их последний разговор. Россиянин из-за ухудшающегося состояния здоровья уверен, что не выдержит месяц в карцере. Как рассказала жена заключенного, Ярошенко могли намеренно отравить надзиратели тюрьмы после интервью Константина «Известиям».

В субботу, 5 мая, администрация тюрьмы разрешила россиянину, находящемуся уже более пяти суток в изоляторе, позвонить семье. Как рассказали в генконсульстве РФ в США, в спецблок Константин Ярошенко был помещен из-за конфликта с другим заключенным. По словам Виктории Ярошенко, им с мужем дали 15 минут для разговора.

— Голос мужа был уставший, потерянный. Он действительно в тяжелом состоянии, так как болезнь прогрессирует. Константин как-будто прощался с нами: сказал, что устал от этих издевательств. Отметил, что 30 дней в карцере для него убийственны и он уже оттуда не выйдет. У него были прощальные слова: поздравил меня с наступающим днем рождения и пожелал Кате хорошо сдать экзамены, хотя он прекрасно знает, что экзамены будут только в июле, — рассказала «Известиям» Виктория.

По ее словам, Константину давали антибиотики в медсанчасти, оказывали помощь. Однако 30 апреля после очередного посещения врача охранники зашли в камеру и без объяснения причин забрали россиянина в карцер.

— Надзиратели тюрьмы могли намеренно отравить моего мужа. Это мог быть их ответ на его слова, сказанные в интервью «Известиям» в апреле. Тогда он рассказал, что опасается провокации со стороны администрации тюрьмы. Это всё в отместку: в таком состоянии посадить его в карцер, чтобы он не имел доступа к врачам, дипломатам. Не мог сообщить мне, — сказала Виктория.

«Известия» 5 мая первыми сообщили, что родные Константина Ярошенко уже несколько дней не знают, где он находится. При этом его супруга пояснила, что 30 апреля 2018 года надзиратели тюрьмы увели россиянина из камеры, а также собрали все его личные вещи, забрали матрас и даже стул. После обращения за помощью в российское посольство в США дипломаты выяснили, что Константин Ярошенко был помещен в изолятор якобы из-за стычки с другим арестантом. При этом генконсульство РФ 5 мая 2018 года заявило, что администрация тюрьмы «Форт-Дикс» обуславливает применение ограничительных мер стремлением обеспечить безопасность гражданина России.

Однако, по словам Виктории Ярошенко, муж ей не говорил ни о каком конфликте с другими заключенными и нет никаких оснований для его изоляции.

— У него фобия любых стычек в тюрьме. Но даже если бы у него был конфликт хоть с кем-то, он бы рассказал об этом семье. Я знала всё, что происходит. Это спланированная акция охранников тюрьмы, — считает супруга Константина Ярошенко. — Я прошу всех, кто может помочь моему мужу, разобраться в ситуации.

Адвокат россиянина Алексей Тарасов рассказал «Известиям», что в карцер обычно отправляют в качестве дисциплинарного наказания, так как там более строгие условия.

— Ярошенко несколько лет назад уже помещали в спецблок после одного из интервью российским СМИ. Так что не удивлюсь, если это снова послужило причиной его изоляции, — сказал адвокат. — Я буду добиваться личной встречи с моим подзащитным.

Гражданин РФ Константин Ярошенко был похищен в Либерии в мае 2010 года американскими спецслужбами и переправлен в CША. Американские власти обвинили его в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии кокаина. Константин Ярошенко стал первым россиянином, которого похитили на территории третьей страны спецслужбы США. После ареста в Либерии в 2010 году он подвергся жестоким пыткам и избиениям, о чем свидетельствуют задокументированные показания сотрудников либерийских правоохранительных органов и очевидцев произошедшего.

«Известия» неоднократно сообщали о различных формах давления на россиянина в американской тюрьме. Так, сам Константин Ярошенко рассказывал о том, что в июне 2017 года его лишали возможности читать прессу на родном языке, не допускали к нему православного священника и некоторых посетителей, проживающих в США. В октябре прошлого года было ограничено число личных вещей (не более 25 фотографий, 25 писем, трех газет и пяти журналов), которые он может иметь в камере. Позднее запреты коснулись одежды и даже предметов личной гигиены. Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил «Известиям», что в деле Константина Ярошенко МИД РФ держит руку на пульсе и приложит максимум усилий, чтобы проблемы были решены, а летчик вернулся на родину.