Супруга Ярошенко рассказала о заключении мужа в карцер на 30 дней

Отбывающий заключение в США российский летчик Константин Ярошенко на месяц помещен в тюремный изолятор, сообщила его супруга Виктория Ярошенко.

По ее словам, об этом ей 5 мая рассказал во время телефонного разговора сам муж.

«Он мне вчера сказал [по телефону], в течение 30 дней он на связь не выйдет, не разрешают звонить. На 30 дней в карцер, говорит», — цитирует Викторию Ярошенко ТАСС.

Ранее, 5 мая, супруга российского летчика сообщила «Известиям», что Ярошенко пропал из тюрьмы «Форт-Дикс», где отбывает заключение. Она отметила, что не может связаться с мужем с 30 апреля.

Позднее в тот же день стало известно, что сотрудники генконсульства РФ в Нью-Йорке 4 мая встретились с Ярошенко. Дипломаты узнали, что несколько дней назад у россиянина произошел конфликт в камере: летчика ударили и администрация тюрьмы перевела его в изолятор в целях безопасности.

Американские спецслужбы похитили Константина Ярошенко в Либерии в мае 2010 года. Затем его переправили в США, где обвинили в сговоре с целью контрабанды кокаина. После ареста в 2010 году его пытали и избивали, чему есть документальные доказательства.