Защита омбудсмена

Международные организации должным образом не реагируют на ущемление прав россиян в других странах. Об этом «Известиям» рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, в условиях сокращения численности российских дипломатов в США необходимо рассмотреть возможность личного посещения омбудсменом некоторых граждан РФ, находящихся в заключении в США.

Как рассказала «Известиям» Татьяна Москалькова, она неоднократно обращалась в различные международные органы в связи с ущемлением прав российских граждан за рубежом. По ее словам, это касалось не только ситуации вокруг граждан РФ, которые были похищены американскими службами на территории третьих стран, но и ряда других случаев.

— Я обращалась по поводу того, что на Украине россиян не пускали голосовать, и по поводу спортсменов, которым запретили выступать на Олимпиаде под государственным флагом. При этом я получаю ответы от генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, что мои обращения будут приняты к рассмотрению. Тем не менее пока я не ощутила существенных перемен в этом плане, — заявила «Известиям» Татьяна Москалькова. — Однако каждый раз я не теряю надежду, что в свете 70-й годовщины принятия Всеобщей декларации прав человека (рекомендованный для всех стран ООН документ был принят в 1948 году. — «Известия») эти институты все-таки заработают так, как они были задуманы.

По словам омбудсмена, особое беспокойство вызывает ситуация вокруг россиян, которые в течение последних лет были похищены спецслужбами США на территории третьих стран или экстрадированы в обход международно-правовых норм.

— Очень важно поднимать вопрос заключенных граждан РФ в США. К примеру, речь идет о Романе Селезневе, который в Америке был приговорен к 27 годам заключения за хакерские атаки. С самых разных сторон приходят сведения о жестких условиях содержания россиян под стражей в американских тюрьмах. В этой ситуации важен

конструктивный диалог с США, но, к сожалению, у них нет должности омбудсмена. Кроме того, в условиях изменения формата нашего консульства нужно подумать о возможности поездки в США и личного посещения россиян, — сказала «Известиям» Татьяна Москалькова.

Российские дипломаты прикладывают все усилия для возвращения соотечественников на родину. Однако, учитывая то, что Вашингтон за последние полтора года объявил персонами нон грата десятки сотрудников российской дипмиссии и закрыл консульства в Сан-Франциско и Сиэтле, делать это становится всё труднее. Жена Константина Ярошенко, отбывающего в штате Нью-Джерси 20-летний срок по обвинению в контрабанде крупной партии кокаина, заявила «Известиям», что приезд Татьяны Москальковой может оказать положительный эффект на судьбу ее мужа и других заключенных россиян.

— Я очень благодарна за помощь российскому посольству в США и Татьяне Москальковой, которые добиваются улучшения условий содержания Константина и всячески его поддерживают. Личный приезд госпожи Москальковой в Америку может стать четким сигналом для американских властей, что Россия намерена отстаивать права своих граждан и продолжит бороться за их возвращение на родину, — отметила в беседе с «Известиями» Виктория Ярошенко.

В американских тюрьмах в настоящий момент находится более 30 граждан РФ, многие из которых не признают свою вину. Последним случаем стала экстрадиция из Чехии в США Евгения Никулина, обвиняемого в хакерских атаках на сайты крупных американских компаний. Ранее в МИД России «Известиям» заявили, что, «добиваясь ареста наших граждан на территории третьих стран, американцы зачастую оказывают откровенное политическое давление на правоохранительные и судебные органы, во многих случаях не утруждают себя информированием российских властей о выдвинутых против россиян обвинениях и не уведомляют наши консульские учреждения о фактах задержания».