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Ярошенко переводят в Пенсильванию

Российского летчика «из соображений безопасности» отправят в одну из тюрем на северо-востоке США
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Фото: ТАСС/из семейного архива
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Гражданина России Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в США, переводят в пенитенциарное учреждение штата Пенсильвания. Об этом «Известиям» рассказала жена россиянина Виктория Ярошенко. Она уточнила, что сейчас ее супруг находится в тюрьме в Бруклине, где он ожидает отправки в новое место заключения. Произойти это может уже к концу этой недели.

Руководство тюрьмы «Форт-Дикс», расположенной в штате Нью-Джерси, еще в мае приняло решение перевести российского летчика в другое пенитенциарное учреждение. Делается это якобы из соображений безопасности. Как рассказала «Известиям» Виктория Ярошенко, ее мужа планируют отправить в тюрьму штата Пенсильвания.

— Константина уже перевезли в тюрьму в Бруклине. Там он ожидает перевода в Пенсильванию. Скорее всего, его отправят в федеральную тюрьму «Лоретто» (заведение общего режима. —– «Известия»), которая находится между городами Алтуна и Джонстаун. Весь этот процесс займет еще не менее двух дней, — сообщила Виктория Ярошенко.

По ее словам, чего можно ожидать от администрации новой тюрьмы «Лоретто» и какое отношение сложится к российскому заключенному у других арестантов, пока неизвестно. 

— Константин позвонил мне 13 июня, как только его перевели в бруклинскую тюрьму. Он очень переживает из-за перевода в новое место. Самое главное для нас — сохранить возможность общения с ним не только по телефону, но и через специальную систему электронной почты для заключенных, — сказала супруга Ярошенко. — По условиям эта тюрьма должна соответствовать тем, что были в Нью-Джерси. Однако пока невозможно понять все возможные нюансы.

Россия постоянно держит на контроле ситуацию с отбывающими наказание в американских тюрьмах гражданами РФ, и в частности с Константином Ярошенко. Об этом «Известиям» заявил источник в российских дипломатических кругах.

— О переводе нашего гражданина нам известно. Как и раньше, намерены предоставлять ему любую поддержку, — отметил он. 

О своем переводе в другую тюрьму Константин Ярошенко узнал 22 мая от начальника карцера «Форт-Дикс». В изолятор россиянина поместили 30 апреля — якобы из-за стычки с другим арестантом. При этом семья Ярошенко ранее неоднократно отмечала, что происходящее могло быть частью спланированной провокации с целью избавиться от него. Так, супруга летчика в беседе с «Известиями» заявила, что за время пребывания в американской тюрьме у него никогда не было проблем с другими заключенными.

Гражданин РФ Константин Ярошенко был похищен американскими спецслужбами в Либерии и переправлен в CША в мае 2010 года. Власти страны обвинили летчика в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии кокаина. Он стал первым россиянином, которого спецслужбы США похитили на территории третьей страны. После ареста Константин Ярошенко подвергся жестоким пыткам и избиениям, о чем свидетельствуют задокументированные показания сотрудников либерийских правоохранительных органов и очевидцев произошедшего. «Известия» неоднократно сообщали о различных формах давления на россиянина со стороны персонала тюрьмы «Форт-Дикс».

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