Жена Ярошенко рассказала о надежде на скорый выход мужа из карцера
Супруга российского летчика Константина Ярошенко Виктория надеется, что мужа выпустят из карцера американской тюрьмы уже на этой неделе.
«Я очень надеюсь, что на этой неделе его выпустят. Я думаю, что он там вообще с ума сойдет скоро», — заявила она агентству ТАСС.
Российского гражданина Ярошенко поместили на 30 суток в карцер в начале мая. В разговоре с женой он опасался, что не переживет пребывания в изоляторе — состояние здоровья заключенного очень плохое.
Константина Ярошенко похитили в Либерии в мае 2010 года. Американские спецслужбы переправили его в США, где обвинили в сговоре с целью контрабанды кокаина. Россиянин отбывает заключение в тюрьме «Форт-Дикс» в штате Нью-Джерси.
В апреле этого года российский летчик обратился в Федеральное бюро тюрем из-за дискриминации в «Форт-Диксе».
Российские дипломаты потребовали от руководства тюрьмы в США соблюдения прав осужденного россиянина и смягчения режима его содержания.