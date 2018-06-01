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Российский дипломат посетил пилота Ярошенко в американской тюрьме

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Сотрудник посольства РФ посетил российского пилота Константина Ярошенко, отбывающего 20-летнее наказание в тюрьме Форт-Дикс. Об этом сообщили в пресс-службе российского посольства в Вашингтоне.

По данным дипмиссии, на состояние здоровья россиянин не жаловался, однако длительное содержание в карцере не может не отражаться на его здоровье. До сегодняшних дней его содержание под стражей по-прежнему остается открытым.

В дипведомстве подчеркнули, что Ярошенко продолжат оказывать необходимую помощь, передает ТАСС.

Константина Ярошенко похитили в Либерии в мае 2010 года. Американские спецслужбы переправили его в США, где обвинили в сговоре с целью контрабанды кокаина. Россиянин отбывает заключение в тюрьме «Форт-Дикс» в штате Нью-Джерси. В апреле текущего года российский летчик обратился в Федеральное бюро тюрем из-за дискриминации в «Форт-Диксе». Российские дипломаты потребовали от руководства тюрьмы в США соблюдения прав осужденного россиянина и смягчения режима его содержания.

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