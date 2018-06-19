Летчик Ярошенко заявил об ухудшении условий содержания в новой тюрьме США

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летний срок в США, заявил «Известиям», что условия содержания в тюрьме «Данбери» в штате Коннектикут, куда его ранее перевели, хуже, чем в пенитенциарном учреждении Нью-Джерси «Форт-Дикс», где он провел последние годы.

«Тюремный персонал встретил меня профессионально и приветливо. Тем не менее условия содержания в этой тюрьме намного хуже, чем в «Форт-Дикс». Меня поселили в казарму с двухъярусными железными нарами с жестким матрасом и без подушки, где живут около 100 человек», — рассказал Ярошенко.

Также он отметил, что пока не знает, каким образом в «Данбери» обстоят дела с медицинским обслуживанием и как будут развиваться отношения с руководством тюрьмы. В то же время он подчеркнул, что для его перевода из Нью-Джерси «не было никаких оснований».

В США российского летчика обвинили в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии наркотиков.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«В этой тюрьме намного хуже»