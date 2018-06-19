Условия в тюрьме «Данбери» в штате Коннектикут, куда гражданина РФ Константина Ярошенко перевели в прошлую пятницу, хуже, чем в пенитенциарном учреждении Нью-Джерси «Форт-Дикс», где он провел последние годы. Об этом россиянин, которого американские спецслужбы в 2010 году похитили на территории Либерии и переправили в США, сообщил в интервью «Известиям». В Штатах российского летчика обвинили в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии наркотиков и приговорили к 20 годам лишения свободы. Константин Ярошенко рассказал «Известиям» об условиях содержания, причинах его перевода и долгожданной встрече с родными, которые планируют приехать в США этим летом.

— В прошлую пятницу вас доставили в тюрьму «Данбери» в штате Коннектикут. До этого вы длительное время находились в «Форт-Дикс», расположенной в Нью-Джерси. Каковы первые впечатления от нового места содержания?

— Эта тюрьма находится более чем в 100 км от Нью-Йорка и в пяти — от города Данбери. Из Нью-Йорка сюда добираться приблизительно полтора часа. Тюремный персонал встретил меня профессионально и приветливо. Тем не менее условия содержания в этой тюрьме намного хуже, чем в «Форт-Дикс». Меня поселили в казарму с двухъярусными железными нарами с жестким матрасом и без подушки, где живут около 100 человек. По сравнению с «Форт-Дикс» новая тюрьма небольшая. Здесь находится около 900 заключенных. Однако это лишь первые впечатления. Пока не знаю, как тут обстоят дела с медицинским обслуживанием и каким образом будут развиваться отношения с руководством тюрьмы. Однако главное, что я не попал в тюрьму «Лоретто» в Пенсильвании, куда меня изначально должны были перевести. Это был бы просто кошмар.

Ярошенко_2 Константин Ярошенко Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

— Почему вы не хотели, чтобы вас поместили в «Лоретто»?

— Это тоже небольшая тюрьма, где находится около 700–800 заключенных. Тем не менее о ней очень плохие отзывы. Недавно я, например, получил информацию об ужасных условиях содержания в «Лоретто» от человека, который отбывал там срок. Он сказал, что сделал бы всё для того, чтобы туда не попасть. Кроме того, она расположена далеко от Нью-Йорка, куда собираются этим летом приехать моя жена и дочь. В «Лоретто» очень трудно добираться, дорога занимает не менее 7–8 часов езды.

— Вы увидите семью впервые за семь лет. Что для вас значит эта встреча?

— Это очень сложно описать словами. Американские власти лишили меня возможности нормальной жизни вместе с моей семьей. Однако именно жена и дочка дают мне дополнительные силы для преодоления всех трудностей. Тот факт, что я их увижу, вселяет в меня надежду, что этот кошмар рано или поздно закончится. Я очень счастлив, что они собираются навестить меня. Если бы не они, у меня не было бы смысла бороться дальше. Когда умерла моя мать (Любовь Ярошенко скончалась в мае 2017 года. — «Известия»), я опустил руки и думал, что больше никогда не вернусь в Россию. Но моя жена и дочь — это те, ради кого я обязан жить.

— Перед тем как вас перевели в «Данбери», вы находились в тюрьме в Бруклине. Какой была обстановка там?

— Всех очень удивило, что меня доставили в Бруклин на машине — арестантов всегда переправляют на специальном автобусе. В бруклинской тюрьме я находился всего пару дней. В большинстве случаев заключенные проводят там около месяца, пока их не отправят в конкретную тюрьму. А я не успел прибыть, и меня сразу переправили в «Данбери». В бруклинской промежуточной тюрьме меня сначала поместили на четвертый этаж, где я находился всего одну ночь. Следующую ночь я провел на седьмом этаже. Утром забрали оттуда, так и не объяснив, что происходит.

Ярошенко_1 Жена российского летчика Константина Ярошенко Виктория Ярошенко на пресс-конференции Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— 30 апреля вы были отправлены в карцер «Форт-Дикс» якобы из-за стычки с другим заключенным. После чего руководство этого учреждения приняло решение отправить вас в другое место ради вашей безопасности. Ваша супруга Виктория неоднократно заявляла, что вы хотите остаться в Нью-Джерси. Как вы считаете, почему вас в итоге решили перевести?

— Для моего перевода не было никаких оснований. Это не было случайным совпадением. Речь идет о спланированной акции. Все началось с того, что в тюрьме «Форт-Дикс» на меня постоянно оказывалось давление со стороны офицеров, отвечающих за порядок. Они пытались любыми способами спровоцировать меня. В итоге на основе лживого рапорта, который подготовили эти же офицеры, меня посадили в карцер. Всё было сделано для того, чтобы от меня избавиться. Я до последнего дня боролся за то, чтобы меня оставили в Нью-Джерси, писал письма, в том числе и директору «Форт-Дикс». Безуспешно. Они высылают всех, кто им неудобен. Осуществляется это по надуманным предлогам. А мой случай — яркий тому пример.

— Как вы себя чувствуете после столь длительного нахождения в изоляторе?

— Я до сих пор не отошел от карцера, где меня продержали больше месяца. У меня продолжаются проблемы с желудком. Кроме того, я потерял еще один зуб и теперь еще больше нуждаюсь в протезах. Я неоднократно обращался с просьбой предоставить мне профессиональное лечение и сделать специальную операцию в клинике. С каждым днем мне всё труднее принимать пищу. К сожалению, эта проблема не решена по сей день. Может быть, в этой тюрьме будут более добросовестно относиться к арестантам.