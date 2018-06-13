Посольство России в США сообщило о переводе Ярошенко в другое место заключения

Власти США решили перевести осужденного на 20 лет гражданина России Константина Ярошенко из тюрьмы Форт-Дикс в другое место заключения. Об этом в среду, 13 июня, заявили в посольстве России в Соединенных Штатах.

«По полученной посольством информации, российский гражданин Ярошенко, несправедливо осужденный в США на 20 лет, переводится из тюрьмы «Форт-Дикс» в Нью-Джерси в другое место заключения. В настоящее время россиянин находится во временном изоляторе в Нью-Йорке», — говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии Facebook.

Также отмечается, что «посольство совместно с генконсульством России в Нью-Йорке держит ситуацию с переводом российского гражданина на контроле».

По информации «Известий», российского летчика переведут в пенитенциарное учреждение штата Пенсильвания. Об этом изданию рассказала его жена. По ее словам, скорее всего летчика отправят в федеральную тюрьму «Лоретто» (заведение общего режима. —– ред.), которая находится между городами Алтуна и Джонстаун. Весь процесс займет не менее двух дней

Американские спецслужбы похитили Константина Ярошенко в Либерии в мае 2010 года. Затем его переправили в США, где обвинили в сговоре с целью контрабанды кокаина. После ареста в 2010 году его пытали и избивали, чему есть документальные доказательства.

5 мая, супруга российского летчика сообщила «Известиям», что Ярошенко пропал из тюрьмы «Форт-Дикс», где отбывал заключение. Она отметила, что не может связаться с мужем с 30 апреля. Позднее в тот же день стало известно, что сотрудники генконсульства РФ в Нью-Йорке 4 мая встретились с Ярошенко. Дипломаты узнали, что у россиянина произошел конфликт в камере: летчика ударили, и администрация тюрьмы перевела его в изолятор в целях безопасности.

Подробнее читайте в материале «Ярошенко переводят в Пенсильванию», который будет опубликован на портале iz.ru в 00.00 14 июня, а также выйдет в свежем номере газеты.