Ярошенко переводят в другую тюрьму

Руководство тюрьмы «Форт-Дикс», где гражданин РФ Константин Ярошенко отбывает свой 20-летний срок, решило перевести его в другое пенитенциарное учреждение якобы из-за соображений безопасности. До тех пор он будет находиться в изоляторе. Об этом семья летчика узнала из его письме (есть в распоряжении «Известий»). Жена Константина Ярошенко Виктория опасается, что ее супруга могут перевести в заведение с более жесткими условиями содержания.

Пилот Константин Ярошенко на прошлой неделе сообщил родным, что офицер по внутренним расследованиям рекомендовал переместить его в другое пенитенциарное учреждение. Сам заключенный узнал об этом 22 мая от начальника карцера тюрьмы «Форт-Дикс» (расположена в штате Нью-Джерси). При этом 30 апреля Константина Ярошенко поместили в изолятор якобы из-за стычки с другим арестантом.

«В реальности рекомендация означает, что решение вынесено. Сроки перевода не ограничены. Обычно он осуществляется в течение 3–6 месяцев с момента вынесения решения. Меня отправляют неизвестно куда. Хочется верить, что не в Техас или на Аляску. До перевода я буду заключен в карцере на общих основаниях с заключенными, несущими дисциплинарное наказание, со всеми ограничениями», — говорится в письме Константина Ярошенко.

Вынесение решения о переводе и закрытие расследования инцидента с другим заключенным были проведены в небывалые для «Форт-Дикса» сроки, подчеркнул Константин в своем обращении к родным.

«Непосредственно офицер по расследованию приступил к моему делу в четверг 17 мая 2018 года. В карцер меня посадили не за какое-то нарушение, а, как мне дважды заявил директор тюрьмы, это было сделано «для моей безопасности и сохранности». До сих пор мне не дали ни одного документа, указывающего, за что я в карцере и почему меня лишили всего и наказывают», — рассказал российский летчик.

За время пребывания Константина Ярошенко в американской тюрьме у него никогда не было проблем с другими заключенными, отметила в беседе с «Известиями» жена россиянина Виктория.

— Это всё могла быть заранее спланированная провокация, чтобы перевести Константина в изолятор, а потом отправить в другое место. Теперь мы не знаем, чего ожидать от сложившейся ситуации. Боюсь, что его могут перевести в тюрьму с более жесткими условиями содержания. Кроме того, пенитенциарное учреждение может находиться далеко от представителей его защиты и российских дипломатических представительств в США. В другой тюрьме его могут лишить возможности общения с семьей, — сказала в беседе с «Известиями» Виктория Ярошенко.

Гражданин РФ Константин Ярошенко был похищен американскими спецслужбами в Либерии в мае 2010 года и переправлен в CША. Власти страны обвинили его в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии кокаина. Он стал первым россиянином, которого спецслужбы США похитили на территории третьей страны. После ареста он подвергся жестоким пыткам и избиениям, о чем свидетельствуют задокументированные показания сотрудников либерийских правоохранительных органов и очевидцев произошедшего. «Известия» неоднократно сообщали о различных формах давления на россиянина со стороны персонала тюрьмы.