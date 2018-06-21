Путин и Порошенко по телефону обсудили ситуацию на Украине

Президенты России и Украины в четверг, 21 июня, провели телефонный разговор. В ходе беседы российский лидер Владимир Путин обсудил с украинским коллегой Петром Порошенко вопросы урегулирования в Донбассе и выполнение Минских договоренностей.

По данным пресс-службы украинского лидера, политики отметили важность активизации работы «нормандского формата», передает ТАСС. Кроме того, Порошенко попросил президента РФ обеспечить доступ украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к режиссеру Олегу Сенцову и другим украинским заключенным.

Состоявшийся телефонный разговор Путина и Порошенко подтвердил «Интерфаксу» пресс–секретарь президента Дмитрий Песков.

Предыдущий телефонный разговор президентов РФ и Украины состоялся 9 июня. Стороны обсудили состояние здоровья осужденных в России граждан Украины и договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных, сообщила пресс-служба украинского президента.

Омбудсмен Украины Людмила Денисова и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова верифицируют списки осужденных, которых будут посещать, сообщил накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В мае Москалькова рассказала «Известиям», что международные организации должным образом не реагируют на ущемление прав россиян в других странах.