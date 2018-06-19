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Порошенко начал проверку законности лишения Януковича президентства

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Президент Украины Петр Порошенко подал в Конституционный суд обращение, чтобы проверить законность отстранения бывшего главы государства Виктора Януковича.

По мнению Порошенко, при лишении Януковича президентства было нарушено несколько статей конституции, сообщает сайт «Комсомольской правды».

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В частности, украинский лидер напомнил, что главу государства возможно отстранить лишь через процедуру импичмента. А в 2014 году она не проводилась.

22 февраля 2014 года на Украине произошел государственный переворот в результате которого Верховная рада отстранила Януковича от власти. Он был вынужден покинуть страну, опасаясь за свою жизнь.

Впоследствии парламент изменил конституцию и назначил досрочные президентские выборы, на которых победил Порошенко.

В феврале 2018 года Порошенко дал показания в суде по делу Януковича. В ходе заседания суда действующий президент заявил, что 22 февраля 2014 года Верховная рада приняла постановление «О самоустранении президента», поскольку Виктора Януковича не было на рабочем месте, а его местонахождение было неизвестно.

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