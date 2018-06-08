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Свидетель рассказал о планах радикалов сжечь Януковича заживо

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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В феврале 2014 года украинские активисты планировали убийство Виктора Януковича, занимавшего тогда пост президента страны. Об этом во время заседания суда по делу о госизмене экс-главы государства заявил бывший начальник его службы безопасности Виктор Павленко.

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Свидетель, находящийся в Крыму, давал показания по видеосвязи. Он заявил, что Янукович планировал визиты в Харьков и Донецк, передают «Украинские Новости».

Сотрудник СБУ, имя которого Павленко, по его словам, не помнит, сообщил о планах радикалов убить президента в Харькове. Узнав об этом, Янукович решил экстренно бежать в Донецк.

Телеканал «Звезда» сообщает, что существовало два плана покушения. Первый — убийство из огнестрельного оружия. Второй — либо застрелить при выезде кортежа, либо забросать «коктейлями Молотова» и сжечь заживо.

Суд приступил к рассмотрению дела о госизмене бывшего президента летом 2017 года. Прения сторон в начале прервали и вернулись к допросу свидетелей. Новые прения назначены на 30 и 31 июля.

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