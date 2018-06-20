Порошенко подписал закон о мотивации к военной службе

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий повышение мотивации граждан к прохождению военной службы. Информацию об этом разместила пресс-служба украинского лидера в среду, 20 июня.

В соответствии с изменениями возраст приема в курсанты высших военных учебных заведений повышается с 23 до 30 лет. Ожидается, что данная мера позволит участникам операции объединенных сил (ООС) в Донбассе поступать на обучение и продолжать военную службу офицерами или сержантами.

Также повышается до 60 лет предельный возраст пребывания в запасе военнообязанных женщин. Аналогичная планка была уже установлено для мужчин и, новые параметры для дам позволят обеспечить гендерное равенство и увеличить мобилизационный ресурс.

Кроме того, закон позволяет продолжать военную службу по новому контракту на срок от 1 до 10 лет, что будет способствовать увеличению числа желающих пройти военную службу по краткосрочному контракту.

Ранее 23 мая Порошенко в ходе визита в Николаев он объявил о создании в стране новых войск морской пехоты.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года: жители Донбасса отказались признавать итоги госпереворота в стране и объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик. 30 апреля 2018 года Петр Порошенко объявил о смене формата антитеррористической операции (АТО) на операцию объединенных сил в Донбассе. Предполагается, что эта мера приведет к усилению роли украинских силовиков в урегулировании ситуации.