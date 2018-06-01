Апелляционный суд оставил Вышинского под арестом

Апелляционный суд Херсонской области оставил руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского под арестом, сообщает «РИА Новости».

Решение оставить в силе меру пресечения в виде ареста суд принял 1 июня. «Я нисколько не сомневался в таком решении», — приводит агентство слова Вышинского.

Его адвокат уже заявил, что как только появится возможность, защита обратится в суд на Украине с ходатайством об изменении меры пресечения.

На заседании суда Вышинский заявил, что отказывается от украинского гражданства. Затем он попросил защиты у президента России Владимира Путина.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали журналиста недалеко от его дома 15 мая.

Спустя два дня ему предъявили обвинение в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик на востоке Украины, после чего арестовали на два месяца.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл действия сотрудников СБУ вопиющими. Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал задержание Вышинского «бандитским нападением» и потребовал немедленно освободить журналиста.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о незаконном привлечении журналиста к ответственности на Украине.