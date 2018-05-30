Прямой эфир

Комиссар СЕ обеспокоена арестом руководителя «РИА Новости Украина»

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Арест главы портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского вызывает глубокую озабоченность. Об этом заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.

Свободу слову
Европарламентарии обратятся к украинским властям из-за задержания российского журналиста

«Ограничения журналистской деятельности вызывают мою глубокую озабоченность в этом и иных подобных случаях, когда журналисты подвергаются уголовному преследованию в некоторых странах Совета Европы», — приводит слова комиссара «РИА Новости».

29 мая апелляционный суд Херсонской области отложил рассмотрение апелляции на арест руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве по подозрению в госизмене. Рассмотрение дела перенесено на 1 июня.

Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками службы безопасности Украины (СБУ) 15 мая недалеко от своего дома. В тот же день в редакции «РИА Новости Украина» в Киеве украинские силовики провели обыски. Через два дня журналисту предъявили обвинение в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик на востоке Украины, а затем арестовали на два месяца. Журналисту грозит до 15 лет тюрьмы.

По факту задержания Вышинского Следственный комитет России возбудил уголовное дело о незаконном привлечении журналиста к ответственности на Украине.

В Кремле действия украинских спецслужб назвали возмутительными и вопиющими. Вместе с тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, назвала притеснение российских и западных журналистов на Украине произволом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Руководитель «РИА Новости Украина» допустил новые обвинения в свой адрес
Руководитель «РИА Новости Украина» допустил новые обвинения в свой адрес

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017