Комиссар СЕ обеспокоена арестом руководителя «РИА Новости Украина»

Арест главы портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского вызывает глубокую озабоченность. Об этом заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.

«Ограничения журналистской деятельности вызывают мою глубокую озабоченность в этом и иных подобных случаях, когда журналисты подвергаются уголовному преследованию в некоторых странах Совета Европы», — приводит слова комиссара «РИА Новости».

29 мая апелляционный суд Херсонской области отложил рассмотрение апелляции на арест руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве по подозрению в госизмене. Рассмотрение дела перенесено на 1 июня.

Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками службы безопасности Украины (СБУ) 15 мая недалеко от своего дома. В тот же день в редакции «РИА Новости Украина» в Киеве украинские силовики провели обыски. Через два дня журналисту предъявили обвинение в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик на востоке Украины, а затем арестовали на два месяца. Журналисту грозит до 15 лет тюрьмы.

По факту задержания Вышинского Следственный комитет России возбудил уголовное дело о незаконном привлечении журналиста к ответственности на Украине.

В Кремле действия украинских спецслужб назвали возмутительными и вопиющими. Вместе с тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, назвала притеснение российских и западных журналистов на Украине произволом.