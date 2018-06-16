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Украинский омбудсмен не смогла навестить Карпюка во Владимирском централе

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Фото: РИА Новости/Александр Максименко
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Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что не смогла попасть в российскую тюрьму Владимирский централ к осужденному украинцу Николаю Карпюку.

Посольство страны в РФ получило уведомление от российской стороны, что процедура посещения Карпюка не была согласована, передает ТАСС

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Это уже вторая несогласованная попытка со стороны омбудсмена Украины посетить заключенных граждан страны в РФ. 15 июня Денисова без согласования с российской стороной приехала в Салехард, чтобы посетить объявившего голодовку в исправительной колонии № 8 украинского режиссера Олега Сенцова. Позже она заявила, что ее не пустили в колонию. По свидетельству пресс-службы омбудсмена, российская сторона была готова организовать поездку к нему после 22 июня.

В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации терактов в Крыму. В мае 2016 года суд в Грозном приговорил Карпюка к тюремному заключению. По версии следствия, он с декабря 1994 по январь 1995 года воевал в составе банды в Чечне против российских военных.

Президент РФ Владимир Путин и украинский лидер Петр Порошенко 9 июня договорились по телефону о посещении омбудсменами обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских — в России. Позже стало известно, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретится с Денисовой 18 июня в Москве.

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