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Омбудсмен Москалькова отправится на Украину 18 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отправится на Украину 18 июня. До отъезда она намерена встретиться со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой в Омске.

Москалькова рассказала, что посетит заключенных на Украине россиян. Она также сообщила, что Денисова в свою очередь отправляется в Россию. По ее словам, украинский омбудсмен прибудет в Москву 14 июня.

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«Украинский омбудсмен прибудет в Москву завтра, первое ее посещение [заключенных граждан Украины] намечено на субботу в Омске», — приводит ТАСС слова Москальковой.

В среду, 13 июня, президент Украины Петр Порошенко сообщил о том, что в Россию отправляется украинский омбудсмен Людмила Денисова. По словам главы государства, он попросил передать заключенным слова поддержки.

Ранее президент РФ Владимир Путин и Петр Порошенко во время телефонного разговора договорились о посещении омбудсменами граждан, находящихся в заключении на Украине и в России.

Москалькова 29 мая рассказала, что она или сотрудники ее аппарата навестят осужденного в России по статье о терроризме украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего голодовку. Также она обратилась в профильные органы Украины с просьбой разрешить ей посетить российского журналиста Кирилла Вышинского, арестованного по обвинению в госизмене.

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