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Москалькова намерена посетить отбывающих наказание в США россиян

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила «Известиям», что международные организации должным образом не реагируют на ущемление прав россиян в других странах.

По ее словам, в условиях сокращения численности российских дипломатов необходимо рассмотреть возможность личного посещения граждан РФ, находящихся в заключении в США.

Москалькова отметила, что неоднократно обращалась в ООН и Совет Европы в связи с ущемлением прав российских граждан за рубежом, однако «пока не ощутила существенных перемен в этом плане».

Особое беспокойство у омбудсмена вызывает ситуация вокруг россиян, которые в течение последних лет были похищены спецслужбами США на территории третьих стран или экстрадированы в обход международно-правовых норм.

Подробнее — в материале «Известий»:

Защита омбудсмена

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