Порошенко рассказал о визите в Россию украинского омбудсмена

Украинский омбудсмен Людмила Денисова отправляется в Россию, чтобы посетить «незаконно заключенных украинцев», сообщил президент Украины Петр Порошенко 13 июня в Twitter.

По словам главы государства, он попросил передать заключенным слова поддержки. Тем временем, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что отправится на Украину 18 июня, сообщает ТАСC.

Она намерена в первую очередь посетить руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, крымскую активистку «Волонтеров Победы» Елену Одновол, российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова.

Ранее стало известно, что омбудсмены обеих стран по телефону договорились согласовать списки заключенных, которых они навестят и график их посещения.

Президент России Владимир Путин и Порошенко 9 июня договорились по телефону о посещении омбудсменами обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских — в России.