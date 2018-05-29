Москалькова пообещала навестить режиссера Сенцова и журналиста Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что она или сотрудники ее аппарата навестят осужденного в России по статье о терроризме украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего голодовку. Помимо этого, она обратилась в профильные органы Украины с просьбой разрешить ей посетить российского журналиста Кирилла Вышинского, арестованного по обвинению в госизмене, сообщает «Интерфакс».

«Я обещаю, что обязательно мы посетим Сенцова, я или мои сотрудники... Сегодня я разговаривала с Денисовой, она мне сообщила, что обратилась по поводу моего посещения в соответствующие органы власти и ждет ответа», — заверила Москалькова.

Накануне стало известно, что Олег Сенцов начал получать поддерживающую терапию, на что он дал свое согласие. По словам медиков, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

25 августа 2015 года суд РФ приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Также на 10 лет был осужден его помощник Александр Кольченко, еще два фигуранта дела получили по семь лет заключения.

15 мая Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в редакции «РИА Новости Украина» в Киеве. В этот же день украинские силовики задержали главу портала Кирилла Вышинского, а спустя два дня ему предъявили обвинение в госизмене. Журналиста арестовали на два месяца. Российские власти осудили действия украинских силовиков, назвав их возмутительными и вопиющими. В Кремле подчеркнули, что обыски в «РИА Новости Украина» и задержание Вышинского противоречат всем существующим нормам и правилам.

24 мая глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак выступил с инициативой обменять Сенцова на Вышинского. До это такое же пожелание озвучила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вопрос об обмене главы портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова не затрагивался.