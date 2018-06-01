Украинский омбудсмен проверит условия содержания Вышинского в СИЗО

Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова намерена проверить условия содержания в следственном изоляторе руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом она заявила на встрече с главой Совета по правам человека при президенте России Михаилом Федотовым.

«Я, со своей стороны, проинформировал украинского омбудсмена о том, что предпринимаю все усилия для того, чтобы мы могли вместе посетить Олега Сенцова в исправительной колонии №8 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу», — заявил в ответ Федотов, которого цитирует «Интерфакс».

15 мая Вышинского задержали у подъезда его дома в Киеве. Мужчину обвиняют в госизмене. В тот же день в офисе «РИА Новости Украина» и квартирах некоторых сотрудников агентства прошли обыски. 17 мая суд Херсона, куда доставили журналиста, постановил заключить его под стражу на два месяца. Сторона защиты опротестовала данное решение, однако суд отклонил апелляцию.

По словам адвоката Вышинского, 15 июня защита намерена подать прошение об изменении меры пресечения с ареста «на другую, не связанную с содержанием под стражей». По правилам это можно сделать по истечении месяца с момента задержания.