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Защита Вышинского будет противостоять «предвзятости» украинского суда

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Защита руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского считает последние решения суда в Херсоне в отношении журналиста предвзятыми, заявил адвокат Андрей Доманский.

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По его словам, украинская инстанция отказала им в перемещении обвиняемого в зале заседаний из стеклянной кабины к юристам и отводе коллегии судей. Юрист отметил, что теперь защита намерена «использовать все механизмы», однако какие именно, он не уточнил.

«Есть ряд других ходатайств, есть обжалование действий [судьи], есть ряд еще других процессуальных действий... Эти действия будут незамедлительно», — цитирует Доманского «РИА Новости».

Адвокат также рассказал, что 4 июня в администрацию президента Петра Порошенко будет направлено ходатайство журналиста о выходе из украинского гражданства. А уже 15-го числа они намерены подать прошение об изменении меры пресечения с ареста «на другую, не связанную с содержанием под стражей». По правилам это можно сделать по истечении месяца с момента задержания. Кроме того, защита будет обращаться в Европейский суд по правам человека.

Рано утром 15 мая Вышинский был схвачен силовиками у подъезда своего дома в Киеве. Его обвиняют в госизмене. В тот же день в офисе «РИА Новости Украина» и квартирах некоторых сотрудников агентства прошли обыски. 17 мая суд Херсона, куда доставили журналиста, постановил заключить его под стражу на два месяца. Сторона защиты 21 мая опротестовала это решение, однако суд отклонил апелляцию.

В Москве действия Киева назвали произволом и беспрецедентной ситуацией. Министерство иностранных дел России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Обеспокоенность выразили и в ОБСЕ. Там отметили, что действия украинской стороны в отношении Вышинского противоречат обязательствам государства в рамках организации.

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