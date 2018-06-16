Стала известна дата встречи омбудсменов России и Украины

Уполномоченные по правам человека России и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова встретятся 18 июня в Москве. Омбудсмены обсудят возникшие в связи с посещением российских и украинских заключенных вопросы и согласуют программу дальнейших действий.

«Мы договорились с Денисовой о встрече в понедельник в Москве с тем, чтобы обсудить «дорожные карты» моего посещения осужденных на Украине и ее посещения осужденных в России», — цитирует ТАСС Москалькову.

Сообщается, что в субботу, 16 июня, Москалькова с исполняющим обязанности консула-руководителя консульства Украины в Новосибирске Олегом Финогеновым посетили в Омске осужденного в России за подготовку к диверсии Дмитрия Штыбликова. Изначально российский обмудсмен должна была прибыть в омскую колонию с Денисовой. Однако она в последний момент отказалась от поездки, заявив, что ее не устраивает предложенный формат.

9 июня президент России Владимир Путин и его украинский коллега Петр Порошенко договорились по телефону о посещении омбудсменами обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине и в России. Всего в соответствии с достигнутыми соглашениями Москалькова и Денисова должны посетить по 34 заключенных.