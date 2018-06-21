Порошенко снял запрет на въезд Москальковой на Украину

Президент Украины Петр Порошенко отменил запрет на въезд в страну для уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Как пояснила омбудсмен Верховной рады Людмила Денисова, это было сделано, чтобы она могла посетить задержанных в республике россиян.

«У Москальковой снят запрет на въезд на Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым», — цитирует Денисову сайт украинского телеканала «Общественное ТВ».

Омбудсмен подчеркнула, что лично просила главу государства предоставить Москальковой возможность посетить заключенных, и он выполнил ее просьбу.

При этом в пресс-службе уполномоченного по правам человека в России отметили, что Киев пока не согласовал визит Москальковой, однако переговоры по этому поводу продолжаются, пишет «РИА Новости».

Лидеры России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко согласовали посещение омбудсменами заключенных на территориях двух стран. В список для посещений вошли 34 фамилии. В частности, 23 июня Москалькова планирует посетить руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, обвиняемого Киевом в госизмене.