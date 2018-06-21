Сенцов отказал ЕСПЧ в просьбе прекратить голодовку

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого осудили в России на 20 лет за организацию террористического сообщества, отказался прекратить голодовку по просьбе Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.

«В ответ на заявление ЕСПЧ, который призвал моего подзащитного прекратить голодовку, Сенцов ответил отказом», — цитирует ТАСС представителя защиты. Адвокат также передал европейскому суду «большой привет» от Сенцова и напомнил, что орган определил жалобу гражданина Украины как приоритетную, однако она находится без движения уже несколько лет.

ЕСПЧ обратился к властям России с просьбой предоставить информацию о соблюдении законодательства в связи с голодовкой режиссера, а также предложил осужденному пересмотреть отказ от приема пищи.

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима в августе 2015 года по обвинению в создании террористического сообщества, действовавшего в Крыму. Участники группировки совершили два теракта в Симферополе весной 2014 года. Сам осужденный считает себя невиновным.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Сенцов прибавил в весе два килограмма за время голодовки. Она объяснила, что заключенный два раза в день получает дополнительное питание через капельницу со всеми необходимыми витаминами.