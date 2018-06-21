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Сенцов отказал ЕСПЧ в просьбе прекратить голодовку

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Украинский режиссер Олег Сенцов, которого осудили в России на 20 лет за организацию террористического сообщества, отказался прекратить голодовку по просьбе Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.

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«В ответ на заявление ЕСПЧ, который призвал моего подзащитного прекратить голодовку, Сенцов ответил отказом», — цитирует ТАСС представителя защиты. Адвокат также передал европейскому суду «большой привет» от Сенцова и напомнил, что орган определил жалобу гражданина Украины как приоритетную, однако она находится без движения уже несколько лет.

ЕСПЧ обратился к властям России с просьбой предоставить информацию о соблюдении законодательства в связи с голодовкой режиссера, а также предложил осужденному пересмотреть отказ от приема пищи.

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима в августе 2015 года по обвинению в создании террористического сообщества, действовавшего в Крыму. Участники группировки совершили два теракта в Симферополе весной 2014 года. Сам осужденный считает себя невиновным.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Сенцов прибавил в весе два килограмма за время голодовки. Она объяснила, что заключенный два раза в день получает дополнительное питание через капельницу со всеми необходимыми витаминами.

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