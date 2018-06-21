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УФСИН опровергло информацию о принудительном кормлении Сенцова

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергло сообщения о принудительном кормлении украинца Олега Сенцова, который ранее объявил голодовку.

В ведомстве отметили, что осужденный добровольно не принимает пищу и находится под постоянным наблюдением медиков. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное, передает ТАСС.

«Ему назначена и проводится поддерживающая терапия, направленная на поддержание основных функций органов и систем организма и недопущение развития осложнений. Фактов отказа Сенцова от медицинской помощи и поддерживающей терапии не зарегистрировано», — отмечается в заявлении регионального управления.

Информацию о том, что мужчину могут кормить принудительно, распространила ранее уполномоченная по правам человека Украины Людмила Денисова. На своей странице в Facebook она также сообщила о переводе заключенного в медицинскую часть из-за проблем с почками и сердцем. По словам омбудсмена, это подтвердил адвокат осужденного, пишет «Интерфакс».

9 июня президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко в ходе телефонного разговора договорились, что украинских заключенных в России и россиян на Украине посетят омбудсмены обеих стран. У каждой стороны в списках для посещений по 34 человека. Этот же вопрос главы государств затронули во время беседы 21 июня.

В августе 2015 года суд Ростова-на-Дону приговорил украинского режиссера Олега Сенцова, задержанного в Крыму, к 20 годам колонии строгого режима за создание на территории полуострова террористического сообщества.

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