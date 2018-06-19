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В Кремле прокомментировали вопрос о помиловании режиссера Сенцова

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Осужденный в России режиссер Олег Сенцов сам должен инициировать решение вопроса о помиловании. Общественный резонанс не способен повлиять на этот процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Резонанс общественный никоим образом не может повлиять, естественно, на вступившее в силу решение суда РФ», — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным.

Сенцов отбывает 20-летний срок заключения в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком округе. 25 августа 2015 года приговор в отношении него за подготовку терактов в Крыму вынес Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Ранее власти Киева заявили, что рассматривают возможность обмена Сенцова на руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, арестованного по подозрению в госизмене. 9 июня Путин и его украинский коллега Петр Порошенко договорились по телефону о посещении омбудсменами заключенных в обеих странах.

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