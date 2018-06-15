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Сенцов прибавил в весе за время голодовки в тюрьме

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Состояние объявившего голодовку украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в колонии в РФ, оценивается как удовлетворительное. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью екатеринбургскому «Четвертому каналу».

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«Он каждый день — с его разрешения — получает капельницу с полным набором всех необходимых питательных веществ, белков, витаминов. И в весе он не только не потерял, но и два килограмма прибавил», — сказала омбудсмен. 

В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима за создание в Крыму террористического сообщества. Он отбывает срок в колонии в Салехарде, более известной как «Белый медведь».

14 мая режиссер объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ. Спустя две недели он дал согласие на «поддерживающую терапию» и находится под наблюдением врачей. 

15 июня проведать Сенцова приехала украинский омбудсмен Людмила Денисова, но к заключенному ее не пустили, поскольку она находилась в Салехарде в нарушение российского законодательства

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