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Климкин разослал главам МИД письма с просьбой «давить на Россию»

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Фото: TASS/Zuma
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Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что направил своим коллегам по всему миру письма с просьбой оказать давление на РФ для достижения освобождения арестованных в России украинцев. Об этом он сообщил в своем Twitter, опубликовав фотографию текста на английском языке.

«Отправил письма коллегам-министрам по всему миру. Попросил, чтобы давили на Россию и требовали освобождения всех. Критически важно, чтобы Кремль освободил Балуха, Сенцова, Кольченко, которые объявили голодовку», — написал украинский премьер.

Он также призвал консолидировать международный ответ на «преступления» России, в том числе посредством усиления санкций.

25 августа Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его сообщника Александра Кольченко осудили на 10 лет тюрьмы с отбыванием в колонии строгого режима.

Балух в Крыму был осужден за хранение оружия и боеприпасов. Задержанный в ноябре прошлого года Дегерменджи возглавлял банду, занимавшуюся вымогательством.

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