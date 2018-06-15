Прямой эфир

Украинского омбудсмена обвинили в нарушении законодательства России

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский омбудсмен Людмила Денисова находится на территории Ямало-Ненецкого округа в нарушение российского законодательства, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Защита омбудсмена
Татьяна Москалькова намерена лично посетить соотечественников, отбывающих наказание в США

«Денисова находится на Ямале в нарушение российского законодательства, требует своего допуска к гражданину России [Олегу Сенцову], получив ожидаемо отрицательный ответ, она обратилась за помощью получить подтверждение о состоянии здоровья этого человека — Сенцова», — приводит ее слова ТАСС.

9 июня президент России Владимир Путин и его украинский коллега Петр Порошенко договорились по телефону о посещении омбудсменами обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских — в России.

Спустя пять дней Порошенко сообщил, что в РФ отправляется украинский омбудсмен Денисова, чтобы посетить осужденного в России по статье о терроризме украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего голодовку.

Москалькова, в свою очередь, должна навестить главу портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, крымскую активистку «Волонтеров Победы» Елену Одновол, российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова.

14 июня Денисова прибыла в Салехард, где отбывает срок Сенцов, причем дата посещения заключенного еще не была согласована. Украинская сторона настаивала на «скорейшей поездке», а Россия предлагала дату визита после 22 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МВД призвали нанять специалистов по работе с инвалидами
Врачи осмотрели объявившего голодовку в колонии Сенцова

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017