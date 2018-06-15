Украинского омбудсмена обвинили в нарушении законодательства России

Украинский омбудсмен Людмила Денисова находится на территории Ямало-Ненецкого округа в нарушение российского законодательства, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Денисова находится на Ямале в нарушение российского законодательства, требует своего допуска к гражданину России [Олегу Сенцову], получив ожидаемо отрицательный ответ, она обратилась за помощью получить подтверждение о состоянии здоровья этого человека — Сенцова», — приводит ее слова ТАСС.

9 июня президент России Владимир Путин и его украинский коллега Петр Порошенко договорились по телефону о посещении омбудсменами обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских — в России.

Спустя пять дней Порошенко сообщил, что в РФ отправляется украинский омбудсмен Денисова, чтобы посетить осужденного в России по статье о терроризме украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего голодовку.

Москалькова, в свою очередь, должна навестить главу портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, крымскую активистку «Волонтеров Победы» Елену Одновол, российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова.

14 июня Денисова прибыла в Салехард, где отбывает срок Сенцов, причем дата посещения заключенного еще не была согласована. Украинская сторона настаивала на «скорейшей поездке», а Россия предлагала дату визита после 22 июня.