МВД призвали нанять специалистов по работе с инвалидами

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева призвала включить в полицейские бригады специалистов по работе с инвалидами. Так она прокомментировала задержание в столице молодого человека с аутизмом.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на московский главк МВД, стражи порядка задержали на улице мужчину за шумное поведение, после чего подозреваемый оказал сопротивление и бросил в их сторону велосипед. Сотрудники правоохранительных органов надели на него наручники. Позже молодого человека поместили в психиатрическую больницу. Мать задержанного заявила, что ее сын с детства страдает аутизмом и имеет инвалидность. По факту произошедшего следователи начали проверку.

Потяева отметила, что это не единичная жалоба на превышение полномочий сотрудниками полиции со стороны родственников инвалидов. «Поэтому должны быть специалисты, которые умеют работать с людьми с инвалидностью, в том числе с отклонениями в здоровье», — подчеркнула омбудсмен.

По ее мнению, такие специалисты должны выезжать на вызовы вместе с полицейскими, если в полицию поступают сообщения о неадекватно ведущих себя людях. Она назвала недопустимой ситуацию, которая была описана в СМИ, однако отметила, что в произошедшем необходимо разобраться.

«Правоохранительные органы среагировали на обращения граждан и не могли не среагировать, это они правильно сделали. Другое дело, как они повели себя потом», — заявила Потяева.

30 мая управление Следственного комитета по Алтайскому краю начало проверки после жалобы женщины в эфире «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным о невыдаче ребенку-инвалиду необходимых лекарств.