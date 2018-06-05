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МВД призвали нанять специалистов по работе с инвалидами

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Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева призвала включить в полицейские бригады специалистов по работе с инвалидами. Так она прокомментировала задержание в столице молодого человека с аутизмом.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на московский главк МВД, стражи порядка задержали на улице мужчину за шумное поведение, после чего подозреваемый оказал сопротивление и бросил в их сторону велосипед. Сотрудники правоохранительных органов надели на него наручники. Позже молодого человека поместили в психиатрическую больницу. Мать задержанного заявила, что ее сын с детства страдает аутизмом и имеет инвалидность. По факту произошедшего следователи начали проверку.

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Потяева отметила, что это не единичная жалоба на превышение полномочий сотрудниками полиции со стороны родственников инвалидов. «Поэтому должны быть специалисты, которые умеют работать с людьми с инвалидностью, в том числе с отклонениями в здоровье», — подчеркнула омбудсмен.

По ее мнению, такие специалисты должны выезжать на вызовы вместе с полицейскими, если в полицию поступают сообщения о неадекватно ведущих себя людях. Она назвала недопустимой ситуацию, которая была описана в СМИ, однако отметила, что в произошедшем необходимо разобраться.

«Правоохранительные органы среагировали на обращения граждан и не могли не среагировать, это они правильно сделали. Другое дело, как они повели себя потом», — заявила Потяева.

30 мая управление Следственного комитета по Алтайскому краю начало проверки после жалобы женщины в эфире «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным о невыдаче ребенку-инвалиду необходимых лекарств.

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