В детсадах и школах появится физкультура для инвалидов

Со следующего учебного года в школах и детских садах появятся занятия по физкультуре для ребят с инвалидностью. Чиновники уже разработали необходимые образовательные программы и направили их на регистрацию. Работать по ним смогут обычные учителя после повышения квалификации. В Минздраве отмечают, что вне зависимости от группы здоровья каждый человек должен получать хотя бы минимальные физические нагрузки.

Минобрнауки (с 15 мая разделено на Минпросвещения и Министерство науки и высшего образования) разработало программы по физкультуре для детей-инвалидов, следует из отчета о ходе реализации госпрограммы «Доступная среда». С документом ознакомились «Известия». Проекты, касающиеся детсадов и школ, направлены в Федеральное учебно-методическое объединение (ФУМО) по общему образованию для включения в реестр примерных основных образовательных программ, указано в отчете. Для учителей разработана система повышения квалификации, включающая один базовый и 15 модулей по выбору, добавили в Минобрнауки (находится на стадии реорганизации).

Курсы физкультуры для инвалидов, учащихся в колледжах и вузах, также подготовлены, но нуждаются в доработке, отмечено в отчете по «Доступной среде».

К обеим программам чиновники также написали методические рекомендации по их реализации, следует из отчета.

Зампредседателя ФУМО Виктор Басюк рассказал «Известиям», что программа по физкультуре для детских садов и школ будет рассмотрена в ближайшие недели. После в образовательное ведомство будет направлено уведомление, а затем программу включат в реестр. И уже в новом учебном году учителя смогут по ней работать.

— Сейчас дети с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) ходят на физкультуру. Но с учетом того, что одобренной программы нет, работа с ними остается на усмотрение учителя, — рассказал Виктор Басюк. — Он работает по программе для здоровых детей, а для детей с особенностями создает своего рода щадящий режим. Но учителя не всегда обладают специальными знаниями по той или иной нозологии — какие упражнения ребенку можно выполнять, какие нельзя.

Поэтому и была создана адаптивная программа, учитывающая эти особенности, пояснил он.

Апробация программ для школ и детсадов показала, что по ним могут работать штатные учителя физкультуры и новые кадры нанимать не придется, рассказал директор Института коррекционной педагогики Николай Малофеев.

— Каждый педагогический работник повышает свою квалификацию с регулярностью один раз в три года за счет средств работодателя, — пояснил он.

В Минздраве «Известиям» заявили, что физическая активность необходима всем учащимся независимо от особенностей их здоровья. Просто подбирать нагрузки должны специалисты по специально разработанным программам.

Без врача будет тяжело реализовать программу на практике, считает директор московского Центра образования № 109 Евгений Ямбург, разработавший адаптивную модель школы (она подразумевает умение работать с самыми разными категориями учащихся — одаренными, отстающими, с ОВЗ и т.д.).

— Это должна быть командная работа. Должны быть привлечены и преподаватели, и врачи, и психологи. И нужно понимать, что программа нужна веерная, то есть для каждой нозологии отдельно, — пояснил эксперт.

В некоторых школах уроки физкультуры для детей с инвалидностью есть уже сейчас. Юлия Шульдешова работает социальным педагогом в школе в подмосковных Химках. Эту же школу посещают двое ее детей, имеющих ограничения по здоровью: Наташа заканчивает 7-й класс, Марат — 3-й. Они ходят в обычные, не инклюзивные, классы, где учатся по индивидуальному плану. Физкультурой занимаются вместе со всеми, просто некоторые упражнения не делают. Помимо этого, они посещают отдельные занятия по физкультуре, где с ними занимаются по особой программе.

— В нашей школе учатся и дети с тяжелыми нарушениями, есть девочка и мальчик с ДЦП, они ходят только на индивидуальные занятия, — рассказала педагог. — Все учителя физкультуры, когда в школу стали ходить дети с инвалидностью и ОВЗ, прошли переподготовку.

В число этих педагогов входит Оксана Панова. По ее словам, учителям физкультуры очень не хватает методической поддержки. Сейчас им приходится искать дополнительную информацию в научной литературе и интернете.

— У нас общеобразовательная школа, соответственно, дети с особенностями должны учиться по общеобразовательной программе. Но мы адаптируем программы под этих детей, — рассказала учитель.

Дети, способные ходить, делают всё то же самое, что и их здоровые сверстники, за исключением акробатических упражнений. Кроме того, к ним не применяются никакие нормативы — они, к примеру, бегут столько, сколько могут, и с той скоростью, которая им удобна. С детьми с интеллектуальными нарушениями и с теми, кто не может ходить, занимаются отдельно. Такой урок длится 20–30 минут и представляет собой в большей степени занятие лечебной физической культурой.

Ранее «Известия» сообщали, что за семь лет в рамках госпрограммы «Доступная среда» для детей-инвалидов приспособили 22,4% российских школ. В 2018 году для учеников с ограниченными возможностями здоровья будет обустроено еще 160 школ. К 2025 году Минобрнауки планирует увеличить количество приспособленных для детей-инвалидов учебных заведений до 25–30%.