Для детей-инвалидов приспособлена лишь одна из пяти школ

Пятая часть российских школ приспособлена для обучения детей-инвалидов. Такие данные приводит Минобрнауки. За 2017 год условия для детей с особыми потребностями создали в 323 школах. Эксперты говорят, что проблема упирается в финансовые возможности регионов. Доступность школ предполагает не только наличие пандусов, но и специального учебного оборудования в зависимости от заболевания ребенка, а также подготовленных педагогов.

За семь лет для детей-инвалидов приспособили 22,4% российских школ. Это 9664 учреждения, сказано в отчете об итогах деятельности Министерства образования и науки РФ в 2017 году и задачах на 2018 год. Документ (есть в распоряжении «Известий») подготовлен ведомством к заседанию коллегии.

Мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования предусмотрены федеральной программой «Доступная среда», которая действует с 2011 года. До нее таких мер федерального масштаба не предпринималось.

По данным Минобрнауки, в 2017 году условия для инклюзивного образования созданы в 323 учебных заведениях 81 региона. Всего же в России больше 40 тыс. школ. Если они и дальше будут приспосабливаться под нужды инвалидов такими темпами, то все школы удастся охватить лишь за 100 лет.

В 2018 году для учеников с ограниченными возможностями здоровья будет обустроено еще 160 школ. К 2025 году Минобрнауки планирует увеличить количество приспособленных для детей-инвалидов учебных заведений до 25–30%, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Там уточнили: «условия для обучения детей-инвалидов» означают, что в школе есть безбарьерная среда (например, пандусы), специальное учебное, реабилитационное, компьютерное оборудование и приспособленный автотранспорт (школьные автобусы). А кроме того — специалисты, прошедшие курсы повышение квалификации по вопросам обучения детей-инвалидов, и система комплексного психолого-педагогического сопровождения всех участников образовательного процесса.

Пандусы и другие элементы безбарьерной среды устанавливаются преимущественно в рамках программы «Доступная среда», которая финансируется из федерального бюджета. А вот финансовое обеспечение собственно инклюзивного образования, создание специальных образовательных условий для детей с ОВЗ и инвалидностью — ответственность субъектов РФ, пояснила «Известиям» член Совета по попечительству в социальной сфере при правительстве Елена Клочко.

Далеко не у всех регионов есть достаточные средства и желание решить проблему. По мнению Елены Клочко, такая ситуация будет сохраняться, пока доступность образования для детей с ОВЗ не станет одним из критериев оценки работы региональных властей.

Эксперт рассказала, что во многих развитых государствах Европы, в частности во Франции, в Финляндии и Швеции, инклюзивное образование получают все дети, которые в нем нуждаются. В Великобритании родители могут выбирать между обучением в специализированной школе и инклюзивным образованием в общеобразовательной.

Председатель общественного совета родителей, воспитывающих детей-инвалидов и молодых инвалидов Москвы Татьяна Усенко считает, что все школы должны быть приспособлены для детей с ОВЗ.

— В любой момент в каждую могут перевести особого ребенка, — пояснила Татьяна Усенко «Известиям». — Ему завтра нужно учиться, а финансирование будет только на следующий год. Возможно, следует разработать стандартный набор технических средств, который любая школа должна иметь или быстро получить без закупок. То же касается и персонала — в школе должны быть специалисты по работе с такими детьми.

Замдиректора одной из московских школ, приспособленной для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), отметила, что, помимо учеников с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащих и слабовидящих, есть и еще одна большая категория — дети с ментальными нарушениями. Для них сложнее организовать обучение в условиях общеобразовательных школ.

— Таким детям нужна постоянная коррекционно-развивающая помощь, — пояснила она «Известиям». — И, насколько я знаю от коллег в регионах, в школах не хватает дефектологов, логопедов и психологов, программ и методик. Даже в Москве для таких детей очень сложно найти подходящую школу.

По словам эксперта, в регионах на этот случай должны работать ресурсные школы с особыми условиями: где меньше учеников, где более квалифицированные, психологически подготовленные учителя, которые постоянно повышают свою квалификацию. У родителей должен быть выбор: интегрировать ребенка в общий класс или отправить учиться в ресурсную школу.

Сейчас в России 292 тыс. детей-инвалидов школьного возраста.