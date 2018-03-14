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Инвалиды стали чаще отстаивать свои права

Количество жалоб от людей с ограниченными возможностями растет последние пять лет
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Фото: ТАСС/Интерпресс/Светлана Холявчук
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Инвалиды в России стали чаще жаловаться на нарушение своих прав. Количество обращений от них в Минтруд, правительство и администрацию президента за последние пять лет выросло на 15%. Схожую тенденцию зафиксировали и в аппарате уполномоченного по правам человека. Эксперты связывают ее с тем, что люди стали лучше разбираться в своих правах и научились их отстаивать. 

Как рассказали «Известиям» в Минтруде, в 2017 году поступило 10,3 тыс. жалоб от инвалидов, тогда как пять лет назад их было 8,9 тыс.

— Около 50% обращений связаны с медико-социальной экспертизой (МСЭ), с результатами которой граждане не согласны. Также они жалуются на задержку предоставления технических средств реабилитации, — пояснили в Минтруде. — Это обусловлено требованиями законодательства о закупках, по которому сроки проведения конкурсных процедур могут составлять до 40 дней.

В ведомстве считают, что рост количества обращений связан с повышением информированности граждан о своих правах, а также развитием электронных сервисов подачи жалоб. 

Как писали «Известия», Минтруд планирует изменить правила освидетельствования инвалидов. Ведомство разработало проект постановления правительства, обязывающего устанавливать бессрочную инвалидность по некоторым заболеваниям уже при первом обращении в бюро медико-социальной экспертизы. Это может снизить количество обращений по поводу МСЭ, считают в ведомстве. 

Количество жалоб омбудсмену от людей с ограниченными возможностями здоровья в 2017 году также выросло — на 19% по сравнению с 2016 годом.  

Большинство обращений связаны с проблемами при получении инвалидности (ее устанавливают бюро МСЭ). Кроме того, люди жалуются на отсутствие необходимых льготных лекарств в аптеках. Об этом говорится в докладе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, с которым ознакомились «Известия».

Количество обращений от инвалидов ежегодно растет, отметили в аппарате омбудсмена. В 2014 году поступило 1,2 тыс. жалоб, в 2015-м — 1,3 тыс., в 2017-м — уже 1,55 тыс.

Татьяна Москалькова в разговоре с «Известиями» связала эту тенденцию с тем, что «люди стали лучше разбираться в своих правах, научились их отстаивать». Кроме того, повысилась узнаваемость института уполномоченных по правам человека в стране.

Необходимо повысить прозрачность критериев, по которым устанавливается группа инвалидности, считает зампред комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике Екатерина Курбангалеева. Сегодня бюро МСЭ не учитывают мнение лечащего врача. Она напомнила, что ОП в прошлом году запускала «горячую линию» по вопросам медико-социальной экспертизы и получила более 900 жалоб. 

Помощник главы Союза инвалидов России Марат Шейхадинов подтвердил, что в аптеках до сих пор не всегда доступны льготные препараты. По его мнению, необходимо создать единую базу, в которой будет доступна информация о наличии льготных медикаментов в конкретном пункте. Это могло бы облегчить поиск.

В прошлом году в стране было выписано 48 млн льготных рецептов, рассказали «Известиям» в Минздраве. В 2017 году из федерального бюджета регионам были выделены субвенции на сумму 34 млрд рублей. Норматив финансовых затрат на препараты, медицинские изделия и лечебное питание составляет в месяц 823,4 рубля на одного льготника.

Ранее в Минтруде и Генпрокуратуре заявляли, что ежегодно надзорные органы пресекают около 100 тыс. нарушений прав инвалидов. 

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