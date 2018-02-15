Нянь научат работать с инвалидами

Няни должны будут уметь ухаживать за детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. Это предполагает проект профстандарта, прошедший общественное обсуждение и получивший поддержку Минобрнауки. После утверждения документа няни смогут проходить обучение и подтверждать свои знания сертификатом. Для частных нянь такая сертификация будет добровольной, а для сотрудников госучреждений — обязательной.

Проект профессионального стандарта «Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)» прошел общественное обсуждение. В последней редакции документа предусмотрели новые функции для нянь: они должны уметь ухаживать и присматривать не только за обычными дошкольниками, но и за детьми-инвалидами и с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Документ распространяется на всех нянь, как частных, так и тех, кто работает в детсадах, больницах, приютах и домах ребенка. Речь о тех, кто ухаживает за детьми в возрасте от двух месяцев до восьми лет.

Стандарт разработан Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования (РАО). Директор института Татьяна Волосовец рассказала «Известиям», что няня должна уметь, например, накормить ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата. У таких детей бывают спазмы лицевых мышц. Знать, как вступить в коммуникацию с детьми с нарушениями зрения и слуха, с расстройствами аутистического спектра и задержкой психического развития, с умственной отсталостью. В проекте документа описаны такие умения, как, например, организация полноценного отдыха для малышей с инвалидностью и ОВЗ, сопровождение их во время творческих занятий и на прогулках. Кроме того, няни должны знать, как оказать особенным детям первую медпомощь.

–– В любой группе детского сада среди нормально развивающихся сверстников может получать дошкольное образование ребенок с ОВЗ или с инвалидностью. Поэтому очень важно, чтобы няни знали, как с ним обращаться, — пояснила Татьяна Волосовец.

Она отметила, что квалификационные характеристики помощника воспитателя в детском саду описаны в приказе Минздравсоцразвития от 2010 года. Но фактически няни не проходят никакого обучения и могут быть приняты на работу, имея лишь документ об окончании средней школы. Также в приказе нет информации об особенностях ухода за детьми с инвалидностью и ОВЗ.

По словам Татьяны Волосовец, после вступления в силу профстандарта эксперты института разработают программу обучения для няни. Курс будет включать, скорее всего, 144 академических часа. Обучение сможет проводить организация, имеющая лицензию на образовательную деятельность. Прошедшим курс выдадут сертификат. Для частных нянь сертификация будет добровольной, а для персонала государственных или муниципальных учреждений обязательной (постановление правительства РФ № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов...»).

–– Такой документ поможет родителям нанять специалиста, подготовка которого не будет вызывать сомнений, — отметила эксперт.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления РАНХиГС Александр Щербаков объяснил «Известиям», что в случае с госучреждениями после утверждения профстандарта работодатель должен будет обеспечить персоналу соответствующее обучение. А потребитель имеет право ознакомиться со свидетельством о соответствии сотрудника стандарту. Это проверяют и трудовые инспекции в ходе плановых мероприятий либо после поступления жалоб от населения.

В пресс-службе Минобрнауки сообщили «Известиям», что по поручению президента ведомство прорабатывает вопрос внедрения новых мер поддержки молодых и многодетных семей, поэтому концептуально поддерживает проект профстандарта для нянь.

— Вопрос «сертификации» нянь актуален для родительского сообщества, что потребовало его проработки федеральными органами исполнительной власти, — заявили в Минобрнауки.

В Минтруде, который утверждает профстандарты, «Известиям» сообщили, что документ дорабатывается с учетом замечаний и предложений, поступивших в итоге общественного обсуждения. Далее документ будет направлен на экспертизу в Национальный совет при президенте РФ по профессиональным квалификациям. На основании экспертного заключения Минтруд примет окончательное решение.

Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ Сергей Рыбальченко рассказал «Известиям», что со стороны родителей велик запрос на профессиональных нянь. Поэтому в появлении стандарта в первую очередь заинтересованы частные детсады и агентства по подбору персонала.

Член Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере Елена Клочко рассказала, что сейчас «низший персонал совсем не компетентен в вопросах взаимодействия с детьми-инвалидами, особенно с ментальными и поведенческими расстройствами».

— Не имея знаний о том, что собой представляют эти дети, няни могут разве что колготки на них надеть. А начальные навыки понимания детской психологии необходимы для любой няни вне зависимости от того, работает она на конкретную семью, в детском саду или в больнице, — считает Елена Клочко.

Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова предложила создать институт бесплатных сертифицированных государственных нянь. В них нуждаются около 320 тыс. детей, а более 5 млн матерей воспитывают детей в одиночку.