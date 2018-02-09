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Наталья Водянова рассказала об отношении общества к детям с особенностями

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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В преддверии благотворительной ярмарки Fabulous Fund Fair топ-модель и основательница фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова рассказала «Известиям» о роли благотворительной работы в ее жизни.

«Социальная и благотворительная работа — давно дело жизни для меня. И это не только приносит огромную радость, но и дает мне столько энергии! Я действительно уже много лет использую возможности, которые мне дала профессия, чтобы расширить деятельность фонда «Обнаженные сердца», привлечь внимание к инициативам Специальной олимпиады (Special Olympics International) и увеличить эффективность благотворительной платформы Elbi», — сказала она.

Модель сообщила, что планирует присоединиться к проекту, «который призван помочь женщинам более осознанно относиться к своему здоровью». Также она поделилась мнением о готовности общества принимать детей с особенностями развития.

«Ребенок с особенностями — это уже испытание. Но еще большее испытание — отсутствие инфраструктуры, необходимых услуг. Наше общество не адаптировано для этого. А главное — не хватает сопереживания. Они несут на себе ношу всех этих предрассудков нашего общества. Мое самое большое желание и главная задача фонда «Обнаженные сердца» — помочь этим родителям», — призналась Водянова.

Ярмарка Fabulous Fund Fair состоится в период проведения лондонской Недели моды (16–20 февраля). Собранные средства пойдут на лечение и реабилитацию детей с особенностями развития.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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