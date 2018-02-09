«Только кажется, что я далека от человеческих проблем»

Во время лондонской Недели моды (16 – 20 февраля) наряду с показами новых коллекций ведущих кутюрье состоится благотворительная ярмарка Fabulous Fund Fair, которую проведет фонд «Обнаженные сердца». Собранные средства пойдут на лечение и реабилитацию детей с особенностями развития. Основательница организации топ-модель Наталья Водянова рассказала «Известиям» о том, как в ее жизни сочетаются высокая мода и помощь ближнему.

— В последнее время ваше имя больше ассоциируется с филантропией, нежели с модельным бизнесом. Расскажите, что для вас сегодня в приоритете?

— Моя благотворительная работа и семья. Я действительно уже много лет использую возможности, которые мне дала профессия, чтобы расширить деятельность фонда «Обнаженные сердца», привлечь внимание к инициативам Специальной олимпиады (Special Olympics International — международная организация, занимающаяся вопросами организации спортивных мероприятий для лиц с умственными отклонениями. — «Известия») и увеличить эффективность благотворительной платформы Elbi (электронная благотворительная социальная платформа, созданная Натальей Водяновой. — «Известия»). A c недавнего времени я приняла решение присоединиться к проекту, который призван помочь женщинам более осознанно относиться к своему здоровью, принимать себя такими, как есть, и не стесняться этого.

— Осознание того, что вы помогаете людям, делает вас счастливее?

— Социальная и благотворительная работа — давно дело жизни для меня. И это не только приносит огромную радость, но и дает мне столько энергии! Но всё же главный источник счастья для меня — это мои дети. Если я провожу с ними достаточно времени, если вижу, что у них всё хорошо, я гораздо более продуктивна в работе.

— И, наверное, другая часть вашей семьи — мама и сестра Оксана — тоже вас вдохновляют?

— Да, действительно (улыбается). Благодаря своему прошлому я знаю, что чувствует человек в непростых жизненных обстоятельствах. Я могу искренне сопереживать мамам, у которых рождаются дети с особенностями.

Ребенок с особенностями — это уже испытание. Но еще большее испытание — отсутствие инфраструктуры, необходимых услуг. Наше общество не адаптировано для этого. А главное — не хватает сопереживания. Таких семей мало, обычно это одна мама на целый двор или район. Для всех окружающих они — другие. Такие семьи обычно у всех на виду, люди косо смотрят на них и начинают думать: «Что с этой женщиной не так, раз она родила такого ребенка?». Они несут на себе ношу всех этих предрассудков нашего общества. Мое самое большое желание и главная задача фонда «Обнаженные сердца» — помочь этим родителям.

— В одном из интервью вы рассказывали, что часто имели дело с ситуациями, когда «косо смотрят»...

— Да, я испытала это на себе. В детстве, ухаживая за Оксаной, гуляя с ней, я ежедневно сталкивалась с неприязнью (а часто и с агрессией) со стороны соседей, детей во дворе, одноклассников в школе. То детское чувство одиночества я, конечно, не могла бы назвать положительным воспоминанием.

— Сейчас одиночество для вас — это хорошо или плохо?

— Наверное, всё зависит от его степени. Если речь идет о возможности просто побыть одной, то, пожалуй, в этом есть свои плюсы. Иногда я чувствую, что мне необходимо остаться наедине с собой. Всё собираюсь над этим поработать, выделить такой день, но пока совершенно не успеваю. И уж тем более не хочу в будущем сожалеть, что из-за собственной слабости или усталости уделила мало внимания своей семье или упустила какую-то возможность для фонда.

— Однако вы выглядите успешным человеком, далеким от бед, несчастий и страданий.

— Только кажется, что я далека от человеческих проблем. Каждый раз, когда я встречаюсь с родителями детей, посещающих наши службы сопровождения, школы и детские сады, где действуют проекты «Обнаженных сердец», я узнаю, через что им пришлось пройти, прежде чем они начали получать профессиональную поддержку. И как сильно изменилась их жизнь благодаря нашей работе.

Каждый раз в такие моменты я вспоминаю о том, как мы жили с мамой и Оксаной. Именно эти мысли и эмоции заставляют меня работать еще активнее, чтобы больше семей могли иметь поддержку столь необходимых им квалифицированных специалистов. Терпению и сочувствию меня тоже научила Оксана, благодаря ей я умею ценить жизнь и сейчас помогаю тем, кто в этом нуждается.

— Можете дать совет родителям, которые стоят на перепутье — отказаться от малыша, родившегося с особенностями, или оставить в семье?

— Очень сложно советовать в таких случаях. В свое время моя мама сделала выбор в пользу Оксаны, но мне сейчас сложно представить, что было бы с моей семьей, если бы я не уехала за границу, не стала успешной. Моя мама подвергла себя и меня серьезным испытаниям, сделав этот выбор. Благодарна ли я ей, уважаю ли я ее за это? Абсолютно. Но это всегда индивидуальный выбор.

Мне кажется, любые советы — плохие. Особенно, когда их начинают давать врачи: «Откажитесь, родите здорового ребенка. Вы же бракованные вещи сдаете в магазин, а здесь в чем разница?». Это ужасно, что врач и любой другой взрослый человек может сказать такое маме, которая только что родила и психологически очень уязвима.

Зачастую говорят такие вещи родителям до того, как у них появился шанс посмотреть, как с этим жить, что можно сделать. Врач должен говорить: «Давайте изучим этот вопрос. Всё будет хорошо». Это, наверное, самый лучший совет, который можно дать в этот момент. Не отталкивать человека от собственного ребенка, а сказать: «Ты справишься, ты сильная, всё будет хорошо. Это твой ребенок. Ты замечательная, он тоже будет замечательным».

— Ваш оптимизм вдохновляет. Надеюсь, его разделят посетители лондонской недели. И вопрос о моде. Коллекции, которые мы видим сегодня на подиумах, всё чаще напоминают произведения искусства, которые редко кто-либо рискнет надеть. Что вам ближе — мода как искусство или мода для повседневности?

— В этом мире я провела большую часть своей жизни и считаю, что мода — это прежде всего искусство . Я видела, как работают Грейс Коддингтон, Марк Джейкобс, Карл Лагерфельд, Николя Гескьер, Стивен Мейзел, Энни Лейбовиц, Мерт и Маркус, Паоло Роверси и другие великие деятели модной индустрии. Порой от созданных ими образов у меня захватывало дух. Они вдохновляют и заряжают энергией. В моде, как и в любом искусстве, много жертвенности, боли за свое дело, но это круто! Мода для жизни тоже важна, и важно, чтобы частичка магии, присущей моде, была с нами каждый день. Но источник этой магии всё равно важнее, на мой взгляд.

— Вы с 17 лет работаете моделью. Какие изменения произошли в индустрии за эти годы?

— Сегодня модели вооружены социальными сетями и потому гораздо менее уязвимы, чем раньше. Они получили влияние и площадку для высказывания, а это повлекло значительные изменения к лучшему в индустрии. Обратная сторона технологического прорыва в том, что печатные СМИ оказались под угрозой. Бюджеты в журналах не увеличиваются, а контента требуется много. Это означает: «Прощайте, недельные съемки на теплых островах». Отныне нужно снять рекламную кампанию или фотоисторию на 10 страниц для журнала за восемь часов. Это очень тяжело и нервно для всей команды, и этот стресс передается модели. Думаю, для совсем юных, еще только начинающих свой путь в профессии девочек это очень тяжело.